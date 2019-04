Baby valt tussen perron en trein bij station Anna Paulowna

Blunder OM groter dan gedacht: foto kroongetui­ge Nabil B. nog veel vaker verspreid

16:55 Een politiefoto van kroongetuige Nabil B. is door het Openbaar Ministerie (OM) nog veel vaker verspreid dan aanvankelijk gedacht. Nu blijkt dat zijn foto niet één keer per ongeluk is meegestuurd, maar op nog drie plekken in het omvangrijke liquidatieproces Marengo voorkomt. Nabil B. is kroongetuige in de zaak tegen ’s lands meest gezochte crimineel Ridouan Taghi.