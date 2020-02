Badr Hari nog steeds niet af van schadeclaim over dubbel contract

De rechtbank in Gent beslist in november van dit jaar over een al jaren slepende verschil van mening tussen Badr Hari en vechtsportorganisatie Enfusion. Hari zou voordat hij een nieuw contract tekende bij Glory, bij die andere club hebben getekend. Hari dreigt daardoor vele tonnen schade te moeten betalen.

De advocaat van Enfusion laat weten dat de zaak inmiddels bij de Belgische ondernemersrechter ligt. Beide partijen hebben hun kijk op de zaak ingeleverd en als het goed is doet de rechter in België in november uitspraak.

De zaak achtervolgt Badr Hari al een paar jaar. Hari tekende in december 2017 een contract bij de grootste en bekendste kickboksorganisatie, Glory. Gelijk daarna kwam kickboksorganisatie Enfusion met het verhaal dat Badr daar al eerder een contract zou hebben getekend voor een gevecht in mei 2018. Dat gevecht zou in Antwerpen plaats vinden, vandaar dat de rechtszaak nu ook in België speelt.

Ontbonden

Hari’s advocaat Jacques de Wit zei destijds dat aan een eerste betalingsvoorwaarde niet was voldaan en dat daarmee het contract was ontbonden. Enfusion verwijst dat naar het rijk der fabelen en zegt dat Glory gewoon razendsnel met een beter aanbod kwam, nádat duidelijk was geworden dat Hari bij Enfusion had getekend.