Bagagemedewerker Walter: 11,50 euro per uur en geen vast contract, daar moet iets aan gebeuren

Bagagemedewerker Walter van der Vlies (53) is al 33 jaar in dienst bij KLM. Hij begon op zijn twintigste bagage in en uit te laden. Nu is hij leidinggevende bij de Nederlandse luchtvaartmaatschappij. Zijn carrière begon ook in woelige omstandigheden zoals vandaag. ,,Voordat ik er werkte, was er ook een spontane staking uitgebroken om meer werkkrachten te eisen. KLM schreef vacatures uit, en toen ben ik erbij gekomen.’’