Bakker uit Vlissingen stopt vanwege hoge energieprijzen: ‘Ik ga niet werken voor de Delta’

Robel (21) was zijn leven aan het beteren en toen werd hij doodgesto­ken: ‘Kan het niet geloven’

Een stoer uitziende straatjongen, die z’n leven aan het beteren was. Zo omschrijven vrienden en bekenden Robel, de 21-jarige Nijmegenaar die zaterdagmiddag om het leven kwam bij een steekpartij in het centrum van Nijmegen. De verslagenheid is groot.

19 september