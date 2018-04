Ballonvaart jaagt dieren stuipen op het lijf

Paardenhouders maken zich zorgen over ballonvaarten. Het lawaai van de branders van deze ballonnen kan hun dieren schrik aanjagen. Een verbod op vliegen boven plekken waar paarden zijn komt er echter niet. ,,Want een ballonvaarder kan onmogelijk sturen.’’

Vol trots meldde de Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra (FNRS), gevestigd in Ermelo, afgelopen week dat er een overeenkomst was bereikt met de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVVL), die opkomt voor de belangen van ballonvaarders. Luchtballonnen zouden maneges en paardenfokkerijen mijden. De FNRS had zelfs een heuse kaart gemaakt, met daarop alle ruim vierhonderd plekken waar bedrijven met paarden gehuisvest zijn.

Maar die overeenkomst is er toch niet. ,,Er zijn wat misverstanden in de communicatie geweest’’, zegt Marije Roozendaal van de KNVVL. Haar organisatie zit niet te wachten op harde afspraken. ,,Het is voor ballonvaarders onmogelijk om te sturen. Bovendien hebben wij die kaart van de FNRS gezien... Het land zit vol met stippen, plekken waar paarden zitten. Daar kunnen wij niet op inspelen. We houden altijd al rekening met plaatsen waar dieren staan, dus een overeenkomst is onnodig. Er zijn zelden incidenten. Praktisch nooit!’’

Uit de buurt

Wel hebben de paardenhouders en ballonvaarders een soort gentleman's agreement gesloten: ze proberen bij elkaar uit de buurt te blijven. Sancties zijn er echter niet.

Volgens de FNRS vormen landende en laagvliegende luchtballonnen een gevaar voor paarden die buiten lopen. ,,Niet dat er wekelijks incidenten zijn, maar wij krijgen toch wel een flink aantal meldingen per jaar. Ballonnen vliegen dan laag over, of landen zelfs tussen de paarden. Die dieren slaan op de vlucht, rennen de weg op, of verwonden zichzelf of anderen. Een paard dat op hol slaat, is heel gevaarlijk’’, zegt directeur Haike Blaauw van de FNRS.

Na een incident in Eemnes, waarbij een ballon tussen de paarden landde, was de maat voor hem vol. ,,Het was een mirakel dat er toen geen gewonden zijn gevallen. We hebben meteen met de luchtvaart contact gezocht.’’

Blaauw kan leven met een afspraak zonder sancties. ,,Het gaat er om dat we elkaar respecteren.’’

Maatregelen

Henk Broeders van Ad Ballon, een bedrijf dat ook in de omgeving van Arnhem en Nijmegen vaarten verzorgt, vindt het herenakkoord onnodig. ,,Elke goede ballonvaarder weet dat je dieren, welke dan ook, zoveel mogelijk moet mijden. En we zien van hoogte echt wel waar maneges staan, daar heb ik geen kaart voor nodig’’, stelt hij.

Zijn bedrijf heeft al maatregelen genomen. ,,De dieren schrikken van de branders, het geluid dus. Wij hebben speciale branders die minder lawaai maken. Ook draaien we de brander nooit ineens flink open, maar altijd geleidelijk.’’

Broeders maakt af en toe mee dat dieren schrikken. ,,Het is heel raar. Soms reageren de dieren onder je niet, en vijfhonderd meter verderop begint er ineens één te rennen.’’

Andere eigenaren van ballonbedrijven in Oost-Nederland stellen nog nooit incidenten te hebben meegemaakt. Vorig jaar raakten wel duizenden kippen in Lemelerveld in paniek door een overvliegend gevaarte.

Stal

Lens Nekeman van Stal Stouwehof in Hasselt heeft goed contact met de ballonvaarder die in zijn regio vaart. ,,Die zal nooit over ons heen vliegen, zeker niet laag. Je moet er ook niet aan denken wat er dan gebeurt, want die paarden springen in paniek zo door een hek heen. En wij hebben hier dure paarden...’’