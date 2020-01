‘Bam jonguh’: bekendste snackbar van Nederland gaat tegen de vlakte

Een sloopkogel maakt deze maand een hardhandig einde aan cafetaria ’t Pleintje uit de populaire New Kids-films. De frietkeet in Maaskantje (of beter Den Dungen) is ‘wereldberoemd’ dankzij de humoristische kaskrakers, waarin vijf Noord-Brabantse hangjongeren het geweld zelf ook niet schuwen.

‘Ja wie is hier nou de snackbar? Gij of ik?’ Het zijn de legendarische woorden van uitbater Henk van Boven, die in het Maaskantje van New Kids de ‘kipknotsen’ in het vet gooit. In het echte cafetaria ’t Pleintje in Den Dungen is Melissa van Hintum (24) ‘de snackbar’. Zij kocht in 2017 de cultfriettent die uitgroeide tot een toeristische attractie.

Met de koop nam ze ook een verplichting tot nieuwbouw over, vertelt ze. ,,’t Pleintje is toe aan een opknapbeurt. Ze hebben ooit drie houten bouwkeetjes tegen elkaar gezet en daar de muurtjes tussenuit gehaald zodat het één geheel werd. That’s it.’’

Melissa van Hintum is nu 'de snackbar' in 'Maaskantje'.

Nostalgisch

Toch is Van Hintum ook aangedaan door de aanstaande sloop. Ze begon op haar 15de met friet bakken in de keet. ,,Zo’n nostalgisch oud pandje in een dorpje heeft ook wel iets.’’



,,Maar mensen zitten op een kruk aan de vensterbanken te eten. Er komt straks een stenen gebouw met zitplaatsen. De zaak wordt bijna twee keer zo groot. We krijgen ook wc’s, dat zijn we nog niet gewend.’’

Voor sloper André is het een familie-uitje



André Weijers van het gelijknamige bedrijf uit Nijmegen sloopt deze maand de frietkeet van New Kids in Den Dungen voor eigenaresse Melissa van Hintum. ,,Ik ken haar vader goed. Ik zei: als we dat ding moeten slopen, doe ik dat, wat er ook gebeurt.’’



Behalve een kraan en vrachtwagen neemt Weijers ook zijn kleinkinderen mee naar Den Dungen. ,,Ik heb er eentje van 7 en een van 9. Die kennen New Kids al. Die vinden dat hartstikke mooi. Dat is puur goud voor hen.’’



Ondertussen is de ondernemer uit Ewijk ook niet vies van een beetje publiciteit. ,,Het is natuurlijk ook een reclamestunt. Hier wordt over gepraat.’’

Bedevaartsoord voor New Kids-fans

Van Hintum vreest wel dat ze klandizie gaat mislopen. Door de series groeiden Den Dungen en het naastgelegen Maaskantje uit tot een bedevaartsoord voor New Kids-fans.



De snackbar is nog altijd één van de pleisterplaatsen voor filmtoeristen. ,,Ik heb daardoor elke dag aanloop. Ieder weekend komen er nog Duitsers en Belgen. In Duitsland is New Kids een enorme happening. We hebben daar leuke klandizie aan en het levert mooie verhalen op.’’



De jonge ondernemer fungeert zo ook als toeristisch informatiepunt voor fans. ,,Ze willen weten waar alle bezienswaardigheden zijn. Waar hebben ze gewoond, waar is de camping, het tankstation, de supermarkt?’’

De hoofdrolspelers in 'New Kids Turbo'.

New Kids-frietkar?