'BAM wist van scheuren in parkeergarage Eindhoven Airport'

PO in Actie van actiegroep naar on­der­wijs­vak­bond

10:25 Lerarencollectief PO in Actie wordt een vakbond. Daarmee willen de leraren als volledige gesprekspartner mee kunnen doen bij de onderhandelingen over een nieuwe onderwijs-cao. Drie uur na de bekendmaking vanochtend had PO in Actie volgens een telling van Jan van de Ven, één van de initiatiefnemers, al 3000 leden.