Banken stappen in aardwarmteproject Westland

Verschillende banken stappen samen in een groot project voor aardwarmte in het Zuid-Hollandse Westland. ING, Rabobank, BNG Bank, Triodos Bank en verzekeraar ASR zien het als een belangrijk en veelbelovend onderdeel van de energietransitie. Het nieuwe aardwarmteproject in Maasdijk is het grootste dat ooit in één keer in Nederland is gebouwd en gaat duurzame energie leveren aan zo’n 80 glastuinbouwers .

De warmte, die wordt verkregen door van 3 kilometer diepte warm water van zo’n 87 graden op te pompen, is eind volgend jaar beschikbaar voor de tuinders. De glastuinbouw is geschikt voor aardwarmte omdat deze sector het hele jaar door veel warmte nodig heeft. De tuinders zijn, zeker in deze energiecrisis, op zoek naar een betrouwbare energiebron en zijn op deze manier verzekerd van warmte voor vijftien jaar. Aardwarmte is duurder dan gas, maar het prijsverschil wordt vergoed door de overheid.

Er is al een eerste succesvolle test gedaan naar de geschiktheid van de warmtebron. De banken stellen samen driekwart van de benodigde 115 miljoen euro beschikbaar als lening, die pas in werking gaat als het warmteproject blijkt te werken. Volgens zowel ontwikkelaar HVC als ING zijn de banken bereid om ook bij volgende projecten in te stappen, wat het voor HVC aantrekkelijker maakt om volgende projecten te ontwikkelen.

Ook speelt mee dat de opzet van het huidige project vanwege de omvang geschikt is om op meer plekken aardwarmte te leveren. Uiteindelijk kan op deze manier een kwart van Nederland van warmte worden voorzien. De warmte die geleverd gaat worden door het project Maasdijk staat gelijk aan de behoefte van 50.000 huishoudens. De bedoeling is dat ook huishoudens met latere projecten energie krijgen vanuit aardwarmte.

In het voorjaar van 2022 begonnen aan de Lange Kruisweg in Maasdijk de aardwarmteboringen voor het project van HVC en warmtecoöperatie Maasdijk. Het gaat om zo’n vijfhonderd hectare aan kassen met groenten, planten en bloemen. Dat is vergelijkbaar met de oppervlakte van 333 voetbalvelden en staat gelijk aan het gasverbruik van meer dan vijftigduizend huishoudens.

Groen licht

Vorige maand kwam er groen licht. In de bodem bleek genoeg warm water te zitten op een diepte van bijna drie kilometer. Dat water is met 90 graden Celsius ook warm genoeg en de grond is bovendien voldoende poreus om het water naar boven te halen. Het streven is om eind volgend jaar het warme water te kunnen leveren aan de tuinders.

En niet alleen aan tuinders, want het aansluiten van woningen is op de lange termijn ook een doel, zo liet een woordvoerster weten. ,,Op korte termijn bekijken we of de nieuwbouwwijk Waelpolder kan worden aangesloten op een aardwarmteproject, mogelijk Aardwarmte Maasdijk”, zei ze tegen deze nieuwssite.