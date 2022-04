Barry vocht voor Defensie, nu strijdt hij ertegen: ‘Ik ben kapot, maar opgeven is geen optie’

Hij lag op een matrasje, achterin een legertruck. Stuiterend over Bosnische wegen richting Mostar. Turend over de achterklep trof de realiteit Barry Jansen recht in het hart. Toen, op 15 februari 1995, net 19 jaar jong. De korporaal zag een land in verval. Voelde het peilloze verdriet van mensen. Ontwaarde de sporen van een verwoestende oorlog. ,,Ik vond het zó pijnlijk om te zien. Dít is dus oorlog, dacht ik.”