Bas van Wijk (1996-2020) was een doorzetter met grote plannen

Hij hield van Ajax en van een feestje. Een rustige jongen, aardig, correct, en met een talent voor krachtsport. Hij nam dat heel serieus; drinken deed hij zelden. Hij was ook zeker geen ruziezoeker, maar als het niet anders kon, ging Bas van Wijk een confrontatie niet uit de weg.



,,Hij was totaal niet agressief en deed geen vlieg kwaad,” zegt een vriendin tegen Het Parool. Ze komt liever niet met haar naam in de krant. ,,Maar hij zal altijd voor zijn groep gaan staan, desnoods om een kogel te vangen. Dat is het mooiste om over Bas te vertellen. En dat is ook letterlijk wat er is gebeurd.”