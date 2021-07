Basisscholen hebben miljarden, maar er is geen leerkracht te vinden

Basisscholen krijgen de coronamiljarden om leerachterstanden in te lopen niet goed weggewerkt. Ze balen ervan dat ze in korte tijd opeens miljarden uit moeten geven maar geen leerkrachten kunnen vinden.

Dat blijkt uit een rondgang van het AD langs tientallen basisschooldirecteuren en -bestuurders.

Voor het eerst is het geld geen probleem dankzij de 5,6 miljard euro voor het basis-, voortgezet- en speciaal onderwijs. Maar met de ingevallen zomervakantie is het onwaarschijnlijk dat die vacatures nog ingevuld worden voor het nieuwe schooljaar.

Martijn van Minnen, adjunct-directeur van de Nicolaasschool in Rotterdam: ,,Wij krijgen vier ton meer dan we hadden verwacht. Daar zouden we graag extra personeel van aannemen, maar dat gaat niet. Op vacatures reageert niemand.’’

Volledig scherm Directeur Maaike Hevel van De Springplank in Rumpt en bestuurder Jeroen Goes van koepel Fluvium Openbaar Onderwijs . Goes worstelt met de extra corona-gelden: ,,Op papier hebben we het geld uitgegeven, maar dat heeft geresulteerd in zeventien vacatures.” © Foto: Erik van 't Woud

Achterstandswijken

Eerder waarschuwden schooldirecteuren, -bestuurders in de grote steden al dat het geld scholen in achterstandswijken nog verder achterop zet omdat docenten worden weggekaapt door ‘makkelijkere’ scholen. Maar ook buiten de randstad woedt er een strijd om de leraar.

Volgens Karel Beke, directeur van een basis- en azc-school in Burgum (Friesland) is het geld een ‘desinvestering’: ,,Een kapitaal dat we er in 2,5 jaar doorheen moeten jagen. Toen bekend werd dat er miljarden uitgedeeld zouden worden dacht ik ‘dit wordt een oorlog om de leerkracht. Dat blijkt ook zo.’’

Quote De coronapan­de­mie heeft kwetsbaar­he­den in het onderwijs­sys­teem aan het licht gebracht Claudia Verhoeven, Woordvoerder PO-raad

‘Politieke misser’

Bestuurder Freek ten Klooster van scholenkoepel VCO Harderwijk-Hierden noemt het ‘een gigantische politieke misser’: ,,Als je het onderwijs echt een serieuze boost wil geven moet je het geld uitsmeren over zeker een jaar of vijf. We gaan hier straks op terugkijken als een gigantische politieke misser.’’

Sectororganisatie PO-raad herkent volgens woordvoerder Claudia Verhoeven de klachten. ,,De coronapandemie heeft kwetsbaarheden in het onderwijssysteem aan het licht gebracht: het tekort aan leraren en schoolleiders, de kansenongelijkheid in het onderwijs en afnemende resultaten. Het is belangrijk om structureel geld te krijgen om deze problemen op te lossen.’’

Lees onder de foto een reportage over hoe scholen reageren op het extra geld. ,,Dit is echt een drama in onderwijsland.’’

Volledig scherm Directeur Maaike Hevel en bestuurder Fluvium Openbaar Onderwijs Jeroen Goes poseren in een van de groepen van OBS De Springplank in Rumpt. © Foto: Erik van 't Woud