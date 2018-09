Basisscholen houden 110 miljoen euro op de plank

Intens medeleven: Bijna 50.000 euro voor slachtof­fers spoordrama Oss

21 september Met een inzamelingsactie voor de slachtoffers en nabestaanden van het ongeluk in Oss is na een dag al meer dan 45.000 euro opgehaald. Het geld is bedoeld om onder meer de uitvaart van de omgekomen kinderen te financieren.