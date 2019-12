Basisscholen krijgen er duizenden extra handjes bij

Dat blijkt uit de Financiële Staat van het Onderwijs die zojuist is verschenen. De Onderwijsinspectie heeft de financiën van basisscholen over 2018 tegen het licht gehouden. Er blijken 2400 voltijdbanen bij gekomen voor onderwijsondersteunend personeel en 600 voor leraren. Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) zei gisteren al dat het lerarentekort iets minder hard stijgt dan eerder verwacht doordat het lukt om meer nieuwe leerkrachten voor de klas te krijgen.

Tegelijkertijd neemt het aantal mensen met tijdelijke contracten en flexwerkers, zoals uitzendkrachten en zzp’ers, toe. Vooral in de Randstad is het percentage vaste aanstellingen gedaald naar net boven de tachtig procent. ,,We zien dat veel mensen van baan wisselen en dat er banen bij zijn gekomen. Die nieuwe mensen krijgen altijd eerst een tijdelijk contract", verklaart Annemieke Kooper, woordvoerder van sectororganisatie PO-Raad.

De PO-Raad deed navraag bij tientallen schoolbestuurders. Zij stellen veel nieuw personeel te hebben door het hoge aantal vacatures op de basisscholen. Het gaat om leraren die van school wisselen, maar bijvoorbeeld ook om mensen die vanuit werkloosheid weer voor de klas gaan, zij-instromers of vakdocenten. De bestuurders verklaren dat de medewerkers ‘bij goed functioneren’ vaste contracten krijgen, maar dat ze altijd eerst met tijdelijke aanstelling werken.

Opvallend

De cijfers zijn opvallend, omdat op basisscholen een groot tekort aan leraren is. Vooral in de grote steden zijn de problemen nijpend en zijn er niet of nauwelijks mensen te vinden voor de vacatures. Dat het aantal tijdelijke contracten tóch is gegroeid, gaat tegen de verwachting in. In andere sectoren neemt het aantal váste contracten juist toe.

Alleen in Overijssel en Groningen nam het aantal voltijdbanen tussen 2016 en 2018 af. In alle andere regio's zijn er juist meer bij gekomen. In Utrecht steeg het aantal banen zelfs met zes procent. Gemiddeld is het onderwijspersoneel niet méér gaan werken. Daaruit concludeert de Onderwijsinspectie dat de extra banen door nieuwe mensen worden ingevuld.

Bankrekening

De Onderwijsinspectie heeft ook de bankrekening van de basisscholen bestudeerd. Daaruit blijkt dat de reserves nog licht zijn gegroeid. Vooral in het speciaal onderwijs is geld blijven liggen. Volgens de PO-Raad komt dat doordat die scholen nauwelijks aan personeel kunnen komen, waardoor ze geld voor lerarensalarissen niet kúnnen uitgeven.