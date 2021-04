Basisscholen zo goed mogelijk voorbereid op eindtoets in coronatijd

,,We zijn voorbereid op een onmiddellijke lockdown’’, vertelt zorgcoördinator Titia Kemper op het IKC VanKampen in Vlaardingen. Mocht een leerling op haar basisschool de papieren eindtoets bijvoorbeeld door ziekte niet kunnen maken, dan is er in overleg met toetsaanbieder IEP een uitwijkdatum. ,,Maar we hopen dat we gewoon zonder kleerscheuren deze week doorkomen.’’ Volgens Kemper heeft de mentor of leraar, zeker in coronatijd, de leerling het beste in beeld. ,,Maar de eindtoets is toch een bevestiging voor ons en de ouders.’’



Tijdens het vorige schooljaar besloot minister voor Onderwijs Arie Slob nog de eindtoets te annuleren. De eerste coronamaatregelen waren op dat moment net van kracht. De minister gaf scholen de mogelijkheid om voorrang te geven aan het opstarten van de opvang van leerlingen en de organisatie van onderwijs op afstand. Dit jaar zijn basisscholen weer verplicht om bij hun leerlingen in groep 8 de eindtoets af te nemen.