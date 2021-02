Basisschoolleraar Zundert geschorst om verdenking bezit kinderporno: ‘Dit komt hard aan’

De politie zou informatie hebben binnengekregen dat de leraar - die ook in Zundert woont - kinderporno zou bezitten en ook zelf zou verspreiden. In het huis van de verdachte zijn beeld- en geluidsdragers meegenomen.



,,Het bericht is hier hard aangekomen", zegt bestuurder Leonie van Breda van koepel SPOZ waar Zonnebloem onder valt. ,,We zijn door de politie geïnformeerd over de verdenkingen. Mensen zijn daar flink van geschrokken. We hebben alle ouders via de mail geïnformeerd. We hebben ook afgesproken dat we de collega's en ouders op de hoogte houden als er belangrijke ontwikkelingen zijn.”