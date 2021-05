Beatrice verstopte zich achter windscherm voor kogelregen: ‘Ik heb enorm veel mazzel gehad’

Beatrice van der Poel heeft donderdagmiddag een engeltje op haar schouder. In een studio heeft ze net een luisterboek ingesproken. Ze is op weg naar huis als ze op de Meeuwenlaan in Amsterdam-Noord ternauwernood een zwarte Porsche Cayenne kan ontwijken. De bestuurder zet zijn auto met een noodgang in zijn achteruit, rijdt vlak voor haar wiel langs en ramt de stalen deur van Schöne Edelmetaal waar - zo blijkt later - geprobeerd wordt miljoenen buit te maken. Van der Poel heeft op dat moment nog geen idee wat haar overkomt en is vooral verbijsterd. ,,Is dit een ongeluk?,’’ dacht ik eerst. De bestuurder zit voorovergebogen over het stuur. ,,Ik wilde hem eerst nog helpen. Maar tegelijk hoorde ik allemaal geschreeuw. Dit leek wel ruzie. Ik moest wegwezen hier.”