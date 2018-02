Beddenfabrikant Auping te rooskleurig over 'diervriendelijk' dons

Volgens de Reclame Code Commissie heeft Auping ten onrechte gesteld met het keurmerk bij te dragen aan het welzijn van eenden en ganzen. Dat Auping het keurmerk hanteert, rechtvaardigt volgens de commissie niet de claim van Auping dat eenden 'gezond leven, geen pijn lijden en geen angst of stress ervaren'.



,,We zijn blij met de uitspraak. We zullen andere fabrikanten aanschrijven met het dringende verzoek om te stoppen met misleidende reclame-uitingen. Verantwoord dons is een illusie'', aldus directeur Robert Molenaar van Animal Rights in een verklaring.



Een woordvoerder van de Reclame Code Commissie licht toe dat de uitspraak ,,naar beide partijen is verstuurd en nog niet is gepubliceerd omdat de beroepstermijn nog niet is afgelopen".



Animal Rights heeft ervoor gekozen de uitspraak nu al bekend te maken en viert deze als een overwinning. Auping heeft twee weken de tijd om tegen de uitspraak in beroep te gaan. De beddenfabrikant met het hoofdkantoor in Deventer heeft nog niet gereageerd.