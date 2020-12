Bedreigen burgemeester via social media komt Urker (19) op taakstraf te staan: ‘Ik maak je af’

Inwoner Urk opgepakt voor bedreiging burgemees­ter

8 december Een man uit Urk is zondag opgepakt omdat hij burgemeester Cees van den Bos van Urk op sociale media had bedreigd. De burgemeester deed daar aangifte van, waarna de politie de man in overleg met het Openbaar Ministerie arresteerde. In totaal zijn dit weekeinde dertien mannen uit Urk aangehouden, nadat er in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw vuurwerkrellen uitbraken.