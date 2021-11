Bedreiger van Kaag en De Jonge bedreigde ook Angela de Jong: ‘Je eindigt tussen zes plankjes’

Erik van Z. die tot voor kort in Spanje woonde, werd op 12 oktober veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk. De 42-jarige Erik van Z. had via Facebook doodsbedreigingen geuit richting Tweede Kamerlid en D66-fractieleider Sigrid Kaag en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. Van Z. ging tijdens de rechtszaak door het stof. Hij betuigde spijt en zei dat het in een opwelling is gebeurd en dat hij zich allemaal niet realiseerde wat een impact het zou hebben.

Kaag was bij de rechtszaak aanwezig en maakte gebruik van haar spreekrecht. Kaag vertelde dat haar kinderen bang waren geworden om naar huis te komen. Dat het niet voor te stellen is dat dat komt door de baan van je moeder. Van Z. durfde haar geen seconde aan te kijken. Hij benadrukte keer op keer dat het een opwelling was en dat hij het mede door de snelheid van sociale media had gedaan voordat hij er erg in had.

Maar in ongeveer dezelfde periode dat hij Kaag en De Jonge bedreigde, nam hij ook Angela de Jong onder vuur. ‘Ik begin echt haat voor je te krijgen', begon hij zijn bericht. ‘Ik ga je bewegingen vastleggen, ik maak je kapot'. Gevolgd door een aantal scheldwoorden en daarna de bedreiging over RTL Boulevard en de zes plankjes. De bedreiging kwam binnen na een column over QR-codes en vaccinatie. Erik van Z. - in Spanje werkzaam als manusje van alles in de horeca - is tegen de coronamaatregelen die hem zijn inkomen kostten.

De Jong heeft aangifte gedaan. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam bevestigt de aangifte en ook dat ‘de 42-jarige verdachte’ hiervoor zal worden vervolgd. De bedreigingen aan het adres van Kaag en De Jonge werden afgehandeld door de rechtbank in Den Haag.

In een uitgebreid interview vertelt Angela de Jong over haar tv-columns die ze al 10 jaar schrijft en doet ze een boekje open over zichzelf. Ze praat onder meer over de bedreigingen aan haar adres. Morgenochtend op deze website en te lezen in Mezza bij de zaterdagkrant.

