Bedreiger van RIVM-baas Van Dissel vindt zichzelf ‘cabaretier’, maar krijgt vier maanden cel

Bart van W., een bekende verschijning in kringen van complotdenkers, is veroordeeld tot vier maanden cel voor het bedreigen van RIVM-topman Van Dissel. Zelf noemt de man zich een cabaretier. ,,Ik speel met woorden.”

Van W. was op 12 mei aanwezig in de rechtbank in Den Haag. Daar stonden toen twee vrouwen terecht, ook voor het bedreigen van Van Dissel. Buiten het gerechtsgebouw stond een klein groepje mensen dat de twee vrouwen wilde steunen.

Een van hen was Van W. Op een video is te zien hoe hij roept: ,,Van Dissel? Die kindermoordenaar? We kunnen hem begraven in Bodegraven. Wij staan klaar.” Ook is er een foto waarop hij een pamflet vasthoudt waarop staat ‘Politie en justitie, waarom beschermen jullie pedofielen en moordenaars! Seks-pedo dossiers in de doofpot!’ Naast die tekst staat een foto van Van Dissel.

Complotverhaal ritueel misbruik

De RIVM-topman ligt bij een groep Nederlanders namelijk niet onder vuur vanwege zijn werk, maar vanwege een vermeend misbruikcomplot. Van W. (48 jaar) doelt met zijn pamflet op een complotverhaal dat stelt dat er in de jaren tachtig en negentig kinderen ritueel zijn misbruikt en vermoord in de gemeente Bodegraven. Dat verhaal wordt al enige tijd verteld door een ex-inwoner van die plaats. Afgelopen zomer stelde die ex-inwoner opeens dat RIVM-topman Van Dissel vroeger ook betrokken was bij het misbruik. Er is geen bewijs dat er kinderen in Bodegraven ritueel zijn misbruikt of vermoord, ook niet dat Van Dissel daarbij betrokken zou zijn geweest. Het RIVM noemt de beschuldigingen tegen de topman ‘absurd en nergens op gebaseerd'.

Het complotverhaal leidde er wel toe dat er eerder dit jaar tientallen mensen naar Bodegraven gingen om bloemen te leggen bij de begraafplaats waar enkele vermeende slachtoffers zouden zijn begraven. Daarnaast werden de bedreigingen tegen Van Dissel de afgelopen maanden steeds heftiger.

‘Cabaretier'

Van W. stelde woensdag in de rechtbank in Den Haag dat hij ‘van beroep een cabaretier is'. ,,Ik speel voor mijn werk met woorden. Ik maak grappen. Bodegraven en graven, snapt u? Het was niet bedreigend bedoeld.” Het pamflet dat hij vasthield had hij op een bankje gevonden, zegt Van W. ,,Iemand vroeg het me omhoog te houden.” Een Facebookpost op zijn account waarin hij Van Dissel bedreigt (‘We snijden je open kkhoer’) zou niet door hem zijn geplaatst.

Volledig scherm De demonstratie op 12 mei voor de rechtbank Den Haag, Dieuwke was een van de vrouwen die toen terechtstond. Bart van W. staat niet op de foto. © Privéfoto

Demmink-zaak

Van W. heeft een lange geschiedenis in de rechtbank. Hij speelde een hoofdrol in de zogenoemde zaak-Demmink. Daarin beschuldigt onder meer Van W. de voormalige topambtenaar van het ministerie van Justitie van kinderprostitutie in de jaren negentig. Van W. zegt daar slachtoffer van te zijn geweest. Demmink ontkent betrokken te zijn geweest. Justitie deed onderzoek, maar heeft de voormalig ambtenaar nooit vervolgd.

Quote Ik heb zoveel onrecht gekend. Wat ik heb meegemaakt is veel erger dan wat Van Dissel nu meemaakt Verdachte Bart van W.

Die zaak zit Van W. nog steeds hoog. Hij gooide recent nog stenen door de ruit van de woning van Demmink. ,,Ik heb zoveel onrecht gekend. Wat ik heb meegemaakt is veel erger dan wat Van Dissel nu meemaakt.” In de gevangenis in Vught liet hij zich slecht verhoren: hij schold, schreeuwde en zette zijn cel onder water. Ook in de rechtbank werd Van W. steeds bozer gedurende de zitting. ,,Ik was bezig met een nieuw bestaan, was een bouwbedrijf en uitzendbureau aan het opzetten. Ik zou een huis krijgen. Maar toen werd ik met een zak over mijn hoofd gearresteerd. En ik word weggezet als een psychiatrische patiënt, dat is zo stigmatiserend.” Hij wilde niet zeggen waarom hij Van Dissel in verband bracht met kindermoord. ,,Daar ga ik niet op in, want dan heb ik nog wel wat andere dingen te vertellen.”

Quote Van Dissel vreest voor de veiligheid van zijn gezin. Mensen zijn hem gevolgd naar zijn werk en hebben zijn woonadres bekendge­maakt Woordvoerder RIVM

Een woordvoerder van het RIVM stelde tijdens de zaak ‘dat we bij het RIVM best tegen een stootje kunnen, maar dat dit ver over de grens gaat'. ,,Van Dissel vreest voor de veiligheid van zijn gezin. Mensen zijn hem gevolgd naar zijn werk en hebben zijn woonadres bekendgemaakt.”

Geen grap

Ook de officier van justitie zag weinig cabaret in de opmerkingen van Van W. ,,En zelfs humor wordt begrensd door het strafrecht.” Het Openbaar Ministerie stelt dat ‘wat Van W. zegt heftige emoties oproept bij mensen die dit soort verhalen geloven'. ,,En dat is niet zonder risico. Mensen kunnen overgaan tot een geweldsdaad.” De officier eiste daarom vier maanden cel. De advocaat van Van W. stelde dat de twee weken die zijn cliënt nu al vastzit meer dan genoeg zijn. ,,Deze man is al ernstig beschadigd.”

De rechter vond de opmerkingen van Van W. ook niet humoristisch. ,,‘Van Dissel, wij staan klaar’ lijkt me geen grap.” Hij verwees daarbij naar de situatie van de Belgische viroloog Van Ranst die door ernstige bedreigingen moest onderduiken. De rechtbank veroordeelde Van W. daarom tot vier maanden cel. De lengte van die straf heeft ook te maken met eerdere veroordelingen.

