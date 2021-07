Bedreiger van schrijfster Lale Gül (23) geradicaliseerd: ‘Ik ga Nederlanders onthoofden’

De man duldt volgens de officier van justitie geen kritiek op de islam of Turkije en beschouwt mensen die moslims beledigen als vijanden. Via WhatsAppberichten dreigde hij met terroristische misdrijven: ,,Ik hoor bij Isis” en ,,Ik ga Nederlanders onthoofden”. Ook schreef hij: ,,Ik ben de grootste bedreiging voor de Nederlandse samenleving.” Op andere sociale media dreigde hij met het plegen van een aanslag.



Gül wordt online bedreigd sinds haar boek Ik ga leven uitkwam. In de roman, die gaat over een Turks streng-islamitisch gezin in Amsterdam-West, is ze kritisch over veel Turkse en islamitische tradities waarmee zij is opgegroeid. Sinds het verschijnen van haar boek kreeg ze te maken met intimidaties en doodsbedreigingen via sociale media. Eind maart liet ze weten om deze reden te stoppen met schrijven over de islam. Daar is ze inmiddels op teruggekomen.



Ö. stuurde via verschillende Instagramaccounts bedreigende berichten naar het account van Gül (23), onder meer de tekst: ,,Jij staat officieel op de zwarte lijst van sharia4holland”. Bij een screenshot van haar boekcover schreef Ö. onder meer: ,,Grote plannen met Lale Gül. We zijn overal in Amsterdam actief.” En hij postte volgens het OM een bewerkte een foto met bakstenen. In de berichten stonden ook foto’s van vuurwapens, waaronder een AK47.