'Bedreiging burgemeester was waarschuwing'

Dat zei de politie vanavond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht, dat aandacht besteedde aan de zaak. Houben was op 26 februari in de ochtend met de auto onderweg naar het gemeentehuis toen een man met een bivakmuts de weg opliep en een wapen op hem richtte. De bedreiging lijkt niet op zichzelf te staan, maar deel uit te maken van een langere reeks 'gezagsondermijnende incidenten', zegt de politie. Zo werd in 2017 de auto van een wethouder in brand gestoken.