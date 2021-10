Bedrijf dat scootmobielen repareert diep door het stof: ‘Dit had nooit zo lang mogen duren’

Reacties op belasting­pa­ra­dijs en Hoekstra: ‘Niks illegaals. Even dimmen graag’

14:30 ‘Mensen hebben de mond vol over de belastingtruc van Hoekstra, maar wat doen ze zelf?’. En hoe haal je het in je hoofd om met ‘een galg’ te demonstreren: dit zijn enkele van de onderwerpen uit het nieuws die lezers bezighouden. Hieronder staan alle brieven die in de krant van woensdag 6 oktober verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.