Bedrijven: Al over zes jaar emissievrij naar Londen met vliegtuigen op waterstof

Quote We halen de motor eruit en bouwen er een nieuw systeem in, waarna hij op waterstof vliegt Michel van Ierland, ondernemer Aan het initiatief doen zeventien bedrijven en organisaties mee, waaronder Fokker en de TU Delft. ,,Het is een heel mooi programma met een groot potentieel”, zegt Joris Melkert, een luchtvaartdeskundige die niet bij het project betrokken is.



De ambitie is opmerkelijk omdat passagiersvliegtuigen op waterstof - zonder uitstoot van schadelijke broeikasgassen - doorgaans als toekomstmuziek worden gezien. Op dit moment wordt alleen geëxperimenteerd met kleine toestellen. Het Brits-Amerikaanse Zero Avia wil vanaf 2024 Cessna’s op waterstof laten vliegen. Het Zweedse Heart Aerospace bouwt aan een geheel nieuw toestel voor negentien passagiers dat vanaf 2026 een afstand van 400 kilometer moet kunnen afleggen.



Het Nederlands consortium zegt vanaf 2028 commercieel rendabele vluchten tussen bijvoorbeeld Rotterdam en Londen mogelijk te kunnen maken voor toestellen met veertig tot tachtig passagiers. Het gaat bestaande middelgrote propellervliegtuigen ombouwen. ,,We halen de motor eruit en bouwen er een nieuw systeem in, waarna hij op waterstof vliegt”, zegt ondernemer Michel van Ierland die de afgelopen twee jaar hielp de bedrijven bij elkaar te brengen. In die twee jaar is ook al een eerste ontwerp gemaakt en zijn de financiën doorgerekend.

Waterstoftank in de staart

Waar de vliegtuigbrandstof nu nog in de vleugels wordt opgeslagen, worden die in het zogenoemde Hydrogen Aircraft Powertrain and Storage System (HAPSS) vervangen door een waterstoftank in de staart van het vliegtuig. De waterstof wordt richting de motor getransporteerd en omgezet in elektriciteit, waarmee de propellers vervolgens worden aangedreven.

,,Er vliegen op dit moment wereldwijd zo’n 1500 toestellen rond die geschikt zijn voor ons pakket. We hebben de eerste aanvraag voor een offerte al binnen”, zegt Van Ierland. Met name in het Caraïbisch gebied maar ook in Scandinavië zijn er veel eilanden waar trein noch auto een alternatief voor vliegen is. De hoop is dat de Nederlandse bedrijven vervolgens worden betrokken bij de bouw van geheel nieuwe vliegtuigen, zodra Airbus en Embraer dat gaan doen.

Volledig scherm Vliegtuigen krijgen waterstoftanks in de staart van het vliegtuig © Luchtvaart in Transitie

Doorbraak 'groen’ vliegen

Vliegen is een relatief vervuilende manier van transport. Een vliegreis belast het milieu zeven tot elf keer zoveel als dezelfde reis per trein, aldus voorlichtingsorganisatie Milieucentraal, en twee tot vier keer zoveel als de auto, afhankelijk van het aantal inzittenden.



Gaat ‘groen’ vliegen op waterstof dan toch echt gebeuren, zoals ook elektrisch rijden is doorgebroken toen Tesla het eenmaal aantrekkelijk had gemaakt? ,,Vaak zie je dat mensen wel wat optimistisch zijn, maar aan de andere kant dat het op de langere termijn toch wel degelijk realiseerbaar is”, zegt luchtvaartdeskundige Melkert. Hij verwacht dat er de komende jaren steeds meer biokerosine en synthetische kerosine worden gebruikt, dat mag ook al in bestaande toestellen. ,,Maar waterstof is gewoon de makkelijkst te maken duurzame brandstof. Het is ook heel licht. Dus op lange termijn liggen daar de kansen, en die kan Nederland ook pakken.”

Duurdere tickets

Quote Met het vliegen op waterstof gaat de Nederland­se luchtvaart­in­du­strie weer voorop lopen Rinke Zonneveld, InnovationQuarter En de tickets, worden die duurder? ,,Dat gaat sowieso gebeuren, zegt Melkert. De luchtvaart moet ook gewoon duurzaam worden in 2050. ,,Dat betekent dat er veel onderzoek en ontwikkeling moet plaatsvinden en álle duurzame brandstoffen zijn duurder dan fossiele kerosine. Die zijn namelijk te goedkoop, want daarvoor betalen we geen eerlijke prijs die ook de schade voor het milieu in rekening brengt. Het wordt dus schoner. Het wordt niet goedkoper.”



Het consortium schat dat een ticket tot 10 procent duurder wordt, maar dat consumenten dat ook bereid zullen zijn te betalen als hun vlucht echt groen is. ,,We gaan de vergroening van de luchtvaart versnellen”, zegt Rinke Zonneveld van de Zuid-Hollandse ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter, ook partner in het project. Nederland heeft honderd jaar ervaring in de luchtvaart. Maar de laatste jaren vooral als toeleverancier van grote buitenlandse vliegtuigbouwers. ,,Met het vliegen op waterstof gaat de Nederlandse luchtvaartindustrie weer voorop lopen.”