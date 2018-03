Bedrijven verkopen niet langer ‘zelfmoordpoeder’

Desondanks is het voor particulieren niet moeilijk aan het middel te komen. Zo bestelde Ximena het poeder via een leverancier, die ze vertelde dat ze het nodig had voor een schoolopdracht. Bedrijven die het poeder gebruiken voor andere doeleinden, kunnen het nog altijd wel bestellen.

Minister Hugo de Jonge noemde het vandaag ‘heel zorgelijk’ dat het zogenaamde zelfmoordpoeder een eerste slachtoffer heeft gemaakt. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak. Dat onderzoek moet ook uitwijzen of Coöperatie Laatste Wil (CLW), die het poeder onder mensen met een doodswens wil verspreiden, betrokken was bij de zelfmoord van de 19-jarige Ximena.

Fatale stap

De jonge vrouw uit het Brabantse Uden maakte drie weken geleden een eind aan haar leven. Volgens haar ouders had zij die fatale stap niet genomen zonder de promotie van een 'veilig en humaan' zelfmoordmiddel door CLW.



De Jonge vraagt zich af of het mogelijk is ervoor te zorgen dat mensen minder gemakkelijk aan het poeder kunnen komen, hoewel hij daar een hard hoofd in heeft. Hij wijst erop dat allerlei middelen de gezondheid kunnen schaden, terwijl ze voor andere doeleinden ook heel nuttig kunnen worden gebruikt.



De Jonge noemde de plannen van CLW eerder al 'zeer ongewenst, over het randje van onverantwoord en mogelijk ook strafbaar'. Hij beloofde toen 'een indringend gesprek' met de organisatie te voeren.

Volledig scherm © ANP

Geholpen

Joep Hubben (hoogleraar gezondheidsrecht Rijksuniversiteit Groningen), zegt vanmorgen in deze krant dat familie en vrienden die vrezen dat hun geliefden door CLW zijn geholpen bij zelfdoding, vooral aangifte moeten doen.

Vader Randy Knol verwijt de politie niet direct te hebben opgetreden, toen het middel in september voor het eerst in de publiciteit kwam. ,,De minister had toen direct een streng verbod moeten afkondigen op dit middel dat zo gevaarlijk is en zo gemakkelijk te misbruiken. Dan had ik nu nog een dochter gehad van wie ik, ondanks de problemen, had kunnen genieten. Nu is ze een boegbeeld tegen het middel.''