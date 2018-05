Beekse Bergen wil Franse safari-waaghalzen spreken

Het filmpje waarop Robin de Graaf (24) uit het Zeeuwse Scharendijke het roekeloze gedrag van de Fransen vastlegde, gaat wereldwijd als een dolle op social media en nieuwssites. Het is in een paar dagen tijd al 2,5 miljoen keer bekeken. Zowel de maker van de video als het Safaripark worden platgebeld door media uit binnen- en buitenland die alles willen weten van het spraakmakende incident.



Het Safaripark tast voorlopig in het duister over de identiteit van de roekeloze Fransen. ,,We hebben het kenteken van hun auto niet geregistreerd en zijn ook niet van plan het aan de hand van de videobeelden te achterhalen via politie of RDW (Rijksdienst Wegverkeer) want dat is niet onze taak", verzucht de parkmanager.