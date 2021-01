Beelden nieuwjaarsnacht: molotovcocktail gegooid naar gemeentehuis Valkenswaard

videoNaar nu bekend is geworden, is op 1 januari in de vroege ochtend geprobeerd een molotovcocktail te gooien naar het gemeentehuis van Valkenswaard. Op beelden van de politie zijn twee mensen op de fiets te zien, van wie er één een brandende fles naar het gebouw werpt.

Er was al wat bekend over een mogelijke brandstichting bij het gemeentehuis, maar de autoriteiten lieten tot vandaag niets los over de ernst. De beelden die nu zijn gepubliceerd maken duidelijk hoe serieus de poging was. Rond het gemeentehuis stonden in de nieuwjaarsnacht tijdelijk extra camera's, omdat er vooraf al rekening werd gehouden met mogelijke incidenten.

Lees ook PREMIUM Was gebiedsverbod Valkenswaard binnen proportie? Burgemeester zwijgt in alle toonaarden over machtsvertoon in oudjaarsnacht

Poging mislukt

Op de beelden is te zien dat twee mensen met een mondkapje op rond 04.03 uur tussen de pilaren van het gemeentehuis aan De Hofnar gaan staan. Ze steken daar een molotovcocktail aan, die één van hen daarna naar het gemeentehuis werpt. De lont valt daarbij echter uit de fles, waardoor het brandende projectiel op het plein voor het gebouw terechtkomt.

Volledig scherm Iemand gooit een molotovcocktail naar het gemeentehuis van Valkenswaard. © Politie

Burgmeester Anton Ederveen sprak op 1 januari al van een poging tot brandstichting, maar wilde er verder niets over kwijt. Vlak voor oud en nieuw legde hij een groep jongeren die ‘hinderlijke, overlastgevende en zelfs strafbare gedragingen’ vertoont een gebiedsverbod op, voor onder meer het plein bij het gemeentehuis. Zij zouden van plan zijn om ‘met zwaar vuurwerk onrust en vernieling te plegen’, aldus de burgemeester in een brief die kort voor de jaarwisseling naar de ouders van de jongeren werd gestuurd. Overtreders van dit verbod konden forse straffen verwachten, van 4000 euro boete of een paar maanden celstraf.

Kritiek op gebiedsverbod

Of dat gebiedsverbod te maken heeft met het bewuste incident en of concreet al duidelijk was wat de plannen waren van de jongeren, wil de politie woensdagavond niet zeggen. Vragen worden donderdag pas beantwoord, aldus een woordvoerder.

De afgelopen dagen groeide de kritiek op het gebiedsverbied, dat volgens onder meer raadsleden buitenproportioneel was. Eén van de jongeren aan wie zo'n verbod was uitgevaardigd, verdedigde zich. ,,Hij dreigde ook nog met een boete van vierduizend euro, voor als we betrapt werden met vuurwerk. Waarom? Ik ben nog nooit in aanraking gekomen met de politie", stelde hij anoniem.

Of het duo dat de molotovcocktail gooide bij de bewuste groep hoorde, is nog niet bekend. De politie is op zoek naar hun identiteit en heeft daarom de beelden verspreid.

Volledig scherm Iemand gooit een molotovcocktail naar het gemeentehuis van Valkenswaard. Omdat de lont eruit valt, mislukt de brandstichting. © Politie