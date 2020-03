Beest, zielepoot, doorgesnoven gek: Gökmen Tanis is het allemaal

Neee, hè? Wat is er nú weer aan de hand? Door de muren heen klinkt gebonk, geschreeuw en keiharde muziek. De buren van Gökmen Tanis kijken elkaar vertwijfeld aan. Is het weer zover? Heeft hun buurman weer één van z’n buien?



Gökmen (of Lokman, zoals ze hem in z’n flat in Overvecht noemen) is een man met twee gezichten. Soms is hij die ‘vriendelijke’ buur, die netjes gedag zegt in de ochtend. Maar veel vaker is hij een rare vogel. Die heel jonge meiden ontvangt. Bij wie ongure types over de vloer komen. En waar altijd een geur van hennep hangt.