Begin bij de laatste drie vragen: met deze tips wordt je vwo-examen Nederlands een makkie

‘Als ik de baby maar niet laat vallen’, denkt agent Natalie terwijl ze overleden kindje naar dijk tilt

Wat is toch haar verhaal? Op vrijdag 3 maart werd baby Mirjam van Lekkerkerk levenloos gevonden in de Lek. Geboren na een voldragen zwangerschap, maar nog altijd is haar moeder spoorloos. Wijkagent Natalie van Hoorn en inspecteur Peter Bos waren er die dag als eersten bij. ,,Ik wist meteen: hier ga je last van hebben”.