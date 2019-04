Bejaarde zussen van veroordeelde sekstoerist vervolgd voor omkoping Nepalese slachtoffer

Ruim vijftig militairen raakten afgelopen jaren oververhit tijdens oefeningen

6:52 Ruim vijftig militairen werden in de afgelopen vijf jaar tijdens oefeningen getroffen door een hitteletsel. De helft daarvan belandde in het ziekenhuis, één militair overleed en een deel raakte arbeidsongeschikt. Ondanks verschillende maatregelen om hitteletsel sindsdien te voorkomen is het aantal incidenten het afgelopen jaar juist toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van Defensie die in handen zijn van de Stentor en Zembla.