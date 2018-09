Bekende smoesjes: Bril vergeten! Schrijf jij dat briefje even voor mij?

Het boek Onder Hollandse Helden van schrijver Frénk van der Linden ligt in het zonlicht op de tafel van Yvonne Geers (49) uit Katwijk. Het verhaal van Cruijff heeft de Katwijkse al gelezen. Nu wil ze verder met het hoofdstuk over Alfred Heineken. Maar dan moet ze er wel echt goed voor gaan zitten, geeft ze toe. Met een woordenboek naast zich, om daarin de moeilijke woorden op te zoeken. Want lezen is voor Yvonne nog wel steeds ‘een ding’.



Als kind op school had Yvonne het al moeilijk. Ze begreep niet zoveel van de dingen die haar werden geleerd. Groep 2 moest ze wel twee keer overdoen. Op haar zesde stapte ze over naar een school voor moeilijk lerende kinderen. En na ook nog eens een zwaar auto-ongeluk, waarbij een auto haar meters lang meegesleurde, lag ze driekwart jaar in het ziekenhuis. De achterstand die ze daardoor op school op liep, wist ze niet meer in te halen.



,,Een diploma halen, zat er voor mij niet in”, zegt Yvonne op haar balkon in Katwijk. ,,Toen ik jaren later kinderen kreeg, begon ik mijn probleem te zien. Ik kon mijn eigen kinderen niet eens voorlezen. Ik klapte dan een boek open en bedacht er zelf maar een verhaaltje bij.” Een rijbewijs halen lukte maar net. Ze deed er vijftien jaar over. ,,Ik kon wel rijden, maar de theorie was een ramp.”