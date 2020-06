Bekende ‘Vegan Streaker’ zit vast voor brandstichting bij eendenslachterij

De man die eind mei brand stichtte bij eendenslachterij Duck-To Tomassen in Ermelo is de 34-jarige dierenrechtenactivist Peter Janssen, ook bekend als de Vegan Streaker. De Brabander, tegenwoordig woonachtig in de gemeente Mill en Sint Hubert, is bekend van het verstoren van talloze paardenevenementen en stierengevechten door naakt te protesteren.

Janssen meldde zichzelf twee dagen na de brand bij de slachterij waarbij meerdere vrachtwagens verloren gingen op het politiebureau in Apeldoorn. Hij zit sindsdien vast. Janssen heeft volgens zijn advocaat een volledige bekentenis afgelegd. Het gaat volgens hem om een eenmansactie.



Op een bewakingsvideo van het Ermelose eendenbedrijf is te zien hoe de dader in de nacht van 28 mei de vrachtwagens in brand steekt op het slachterijterrein en daarbij zichzelf per ongeluk ook. Hij rent brandend weg. De brandstichting was eerder al opgeëist door het Dieren Bevrijdings Front.

Minimale verwondingen

Janssen werd al eerder met de organisatie in verband gebracht. Zijn advocaat Jan-Hein van Dijk stelt dat Janssen ‘minimale verwondingen’ heeft overgehouden aan die brandstichting. Zijn motief? Simpel: Janssen strijdt tegen dierenleed. Volgens Van Dijk werkt de Vegan Streaker volledig mee aan het onderzoek.

Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland bevestigt niet dat het een eenmansactie betreft, maar zwijgt over eventuele andere verdachten. Het OM verdenkt Janssen van brandstichting met gevaar voor goederen, maar sluit niet uit dat hij wordt gedagvaard voor brandstichting met gevaar voor personen en goederen.



De 34-jarige Janssen uit Mill en Sint Hubert, ooit getalenteerd hardloper, heeft een lange ‘carrière’ in de wereld van het dierenactivisme. Hij is verschillende malen veroordeeld door de strafrechter. Vorige week kreeg hij van de rechtbank in Arnhem nog een boete opgelegd voor inbraak in een konijnenstal in de Achterhoek.

Peter Janssen, de Vegan Streaker, verstoorde afgelopen jaren al tientallen stierengevechten.

Handelsmerk is naakt verstoren evenementen