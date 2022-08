‘Bekendste gangsterliefje’ Gracia K. leefde in weelde en het kan nog altijd niet op

Met video Auto rijdt over terras in Drachten, 3 verdachten: ‘Moet er niet aan denken dat dit om 1 uur 's nachts gebeurd was’

In het uitgaanscentrum van Drachten is vanochtend rond 06.00 uur een auto over het terras van twee horecagelegenheden gereden. Het voertuig reed daarna door. In het dorp Twijzel, zo'n 15 kilometer verderop werden drie mannen opgepakt. Er vielen geen gewonden, maar bij de betrokken horecalocatie beseffen ze dat ze van geluk mogen spreken dat het terras leeg was.

