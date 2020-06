Bekijk hier de eerste versie van het veelbesproken coronadashboard

Het is een soort online controlepaneel waar allerlei coronagerelateerde gegevens worden samengebracht. Van het aantal ic-opnames, positieve testuitslagen tot een schatting van het aantal besmettelijke mensen. Iedereen in Nederland kan in één oogopslag zien wat de stand van zaken is rond de verspreiding van het coronavirus.

Omdat het om een proefversie gaat, zijn nog niet alle gegevens zichtbaar. Informatie over het gedrag van burgers ontbreekt bijvoorbeeld nog.



In de tweede helft van juni moet het dashboard volledig functioneren. Het nieuwe middel in de strijd tegen Covid-19 moet een overzicht bieden van alle geldende maatregelen en adviezen, op landelijk en regionaal niveau. We kijken nu te veel in de ‘achteruitkijkspiegel’, terwijl je vooruit moet kijken om te kunnen sturen, stelde minister Hugo de Jonge eerder in een persconferentie.

Voor het kabinet is het belangrijk dat er zo snel mogelijk kan worden ingegrepen bij een regionale uitbraak. Als het dashboard klaar is kunnen per regio gericht maatregelen worden getroffen.

Volledig scherm Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (CDA) tijdens een persconferentie. © ANP