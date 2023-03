Bekijk vanmiddag hier ons verkiezingsdebat over de economie

Bonden overwegen stakingen streekver­voer tijdelijk te stoppen en weer te onderhande­len

De vakbonden overwegen de stakingen in het streekvervoer tijdelijk stop te zetten, zodat er weer kan worden onderhandeld met de werkgevers. Volgens FNV-bestuurder Marijn van der Gaag hebben de partijen van staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) min of meer de opdracht gekregen om weer in gesprek te gaan.