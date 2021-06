Bekir E. krijgt in hoger beroep 20 jaar cel en tbs, nu wél voor moord op Humeyra

VideoBekir E. krijgt 20 jaar cel en tbs voor de moord op de 16-jarige Rotterdamse scholiere Humeyra. Dat heeft het gerechtshof besloten. Het gerechtshof wijkt daarmee af van de rechtbank, die het in 2019 op doodslag hield en 14 jaar cel. Bekir was zelf niet bij de uitspraak aanwezig. Het Openbaar Ministerie had een maand geleden ook 20 jaar cel geëist.

Voor de familie van Humeyra voelt de veroordeling als gerechtigheid. Geen opluchting, Humeyra krijgen ze niet terug, maar eindelijk gerechtigheid. Gelaten hoorden zij het vonnis aan. Bij de uitspraak van de rechtbank in 2019 ontstaken ze nog in woede, vooral omdat het oordeel toen doodslag was in plaats van moord.

Volgens het gerechtshof was Bekir (nu 34) gekrenkt, omdat Humeyra had gelogen over haar leeftijd. Dat ging steeds verder. Hij zocht haar herhaaldelijk op met een doorgeladen wapen en daarmee kan het hof niet anders concluderen dat het hier gaat om moord. Ook sprak hij zelf na de moord van een liquidatie. ,,Zij moest niet fucken met mij, zij had gelogen over haar leeftijd, zij had mij in verlegenheid gebracht, de reclassering dacht dat ik pedofiel was.”

Het gerechtshof spreekt van een uiterst lafhartige moord. Bekir schoot de weerloze, wegrennende Humeyra van achteren neer. Wel is Bekir verminderd toerekeningsvatbaar. Het hof zegt dat bij Bekir een groot gevaar bestaat op herhaling.

De discussie of hier sprake is van moord of het juridisch minder zware doodslag heeft een grote rol gespeeld in het proces, zowel bij de rechtszaak als nu bij het hoger beroep. De rechtbank Rotterdam hield het eind 2019 op doodslag en 14 jaar cel, Bekir - die verminderd toerekeningsvatbaar is - zou in een opwelling hebben gehandeld toen hij haar op school doodschoot. Mede hierdoor ontstond een wetsvoorstel om de maximumstraf voor doodslag te verhogen van 15 naar 25 jaar. Daardoor wordt het verschil tussen moord en doodslag kleiner.

Het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep. Om het gerechtshof te overtuigen dat de dood van Humeyra gezien moet worden als moord, werden een maand geleden de beschikbare camerabeelden getoond. Daarop is onder meer te zien dat Bekir, zelfs als Humeyra al is gevallen, zeven keer bewust op haar schiet. Bekir komt met gestrekte arm en het wapen in zijn hand op haar af, Humeyra kijkt nog omhoog, ze is al geraakt... Bekir schiet meerdere keren gericht op haar hoofd en lichaam, terwijl hij ook nog van positie wisselt.

Tijdens de zitting een maand geleden, toonde Bekir zich een man van zeer weinig zelfinzicht. Eigenlijk was het Humeyra's schuld dat het zo uit de hand was gelopen. Zíj zou hebben gelogen over haar leeftijd, waardoor hij voor pedofiel werd uitgemaakt. Ook zouden Humeyra en een andere ex van Bekir hebben samengespannen om hem achter de tralies te krijgen, vond hij. Bekirs spijtbetuiging klonk dan ook niet overtuigend. Bekir maakte vooral een bozige indruk: hij heeft ‘misselijkmakende’ dingen gehoord van het Openbaar Ministerie, zoals het verhaal dat hij schietles zou hebben gehad om Humeyra te doden: ,,Ik heb al leren schieten op mijn dertiende.” In zijn warrige verhaal bleef hij erbij dat hij Humeyra niet wilde doden en dat hij ‘niet wist wat hij deed’.

Bekir E. (nu 34) schoot op 18 december 2018 de toen 16-jarige Humeyra dood op haar school in Rotterdam, na haar maandenlang te hebben gestalkt en bedreigd. Zij had het na een korte relatie uitgemaakt toen ze ontdekte hoe oud hij was. Daarna brak een lange en angstige tijd aan voor Humeyra en haar familie. Het meisje werd meerdere malen belaagd door Bekir én met de dood bedreigd. Hij had ook een contactverbod gekregen, maar hield zich daar niet aan.

Haar familie bracht en haalde haar zelfs naar en van school. Politie en justitie gingen te laks met haar aangiftes om, met een dramatische afloop als gevolg. Terwijl de vader van Humeyra aan de ene kant op zijn dochter stond te wachten, schoot Bekir haar aan de andere kant van het gebouw dood.

