Belachelijk dat een treinreis naar een stad duurder is dan het vliegtuig

Milieubewuste medemensen zijn dol op de trein. Dit milieubewuste mens ook. Nou ja, vooral als ánderen er in zitten dan. Als deelnemers van de broodnodige klimaattop in Schotland met een speciale trein naar Glasgow gaan om een statement te maken, hoor ik mezelf zeggen dat dat héél goed is. Duizend keer beter dan het vliegtuig! Het is sowieso belachelijk dat je voor een paar tientjes het vliegtuig kunt pakken naar een stad die slechts enkele honderden kilometer verderop ligt en een treinreis naar diezelfde stad duurder is. Andersom zou beter zijn.



En de trein is niet alleen beter voor het milieu, het reist ook relaxed. Je kunt naar de mensen zwaaien die elke dag kansloos in een steeds langere file staan, lekker naar buiten staren, je bezatten tijdens de kerstborrel, een glimmend tijdschrift lezen, appjes sturen zonder een gevaar op de weg te zijn en gesprekken afluisteren van mensen die ongegeneerd aan het roddelen zijn.