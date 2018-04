Belager Hacarmel niet vervolgd voor terroristisch misdrijf

'Jaag gemeenten aan om verkeers­vei­lig­heid te verbeteren'

10:23 De nieuwste dodencijfers in het verkeer tonen weliswaar een lichte daling, maar er blijft werk aan de winkel. Hoog tijd om bestuurders in het land desnoods te dwingen tot het verkeersveiliger maken van de gemeente of provincie, stelt Peter van der Knaap, topadviseur van de minister.