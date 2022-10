‘Belang vrouw ontbreekt in discussie over abortuspil bij huisarts’

Afgelopen maart nam de Tweede Kamer een initiatiefwet van onder meer GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet aan waardoor een vrouw die ongewenst zwanger is en kiest voor de abortuspil niet meer naar een abortuskliniek hoeft om geholpen te worden. Ze kan daarvoor straks ook terecht bij haar eigen huisarts.

Vanmorgen schreef de Volkskrant echter dat veel artsen en klinieken vrezen voor een verslechtering van de kwaliteit, toegankelijkheid en anonimiteit van de zorg als vrouwen die ongewenst zwanger zijn bij de huisarts terecht kunnen voor de abortuspil.

,,Het is zonde dat het perspectief van de (potentiële) abortuscliënt niet is meegenomen in dit stuk”, reageert bestuurslid Annemieke van Straalen van de eerste belangenorganisatie voor anticonceptie, vrije keuze en abortus (AVA). ,,Uiteindelijk zitten er veel voordelen aan het verkrijgbaar maken van de abortuspil bij de huisarts: vrouwen kunnen terecht bij hun vertrouwde zorgverlener, ze hoeven niet naar een kliniek af te reizen (die vaak ver weg is) en omzeilen zo bijvoorbeeld ook intimiderende anti-abortusdemonstranten.”

Bereidheid onder huisartsen valt tegen

Volgens het artikel zou de bereidheid onder huisartsen om de abortuspil te gaan verstrekken (wat medisch gezien tot negen weken in de zwangerschap mogelijk is) vermoedelijk een stuk lager liggen dan de ontwerpers van de initiatiefwet doen voorkomen. Veel huisartsen zouden vinden dat ze al genoeg op hun bordje hebben.

Ook zou de abortuspil (feitelijk twee soorten tabletten) vaak ernstige krampen en bloedingen veroorzaken en in 2 procent van de gevallen gaat het zelfs om complicaties waarvoor het ziekenhuis moet worden ingeschakeld. Dat komt op het bordje terecht van artsen met toch al overvolle avond- en weekenddiensten. Daarnaast zou een flinke groep artsen zichzelf niet bekwaam achten om het middel voor te schrijven. Tot slot wordt gevreesd voor de toekomst van abortusklinieken door de verschuiving naar de huisarts.

Volgens Van Straalen (AVA) houdt het wetsvoorstel wel degelijk in dat huisartsen eventueel een bijscholing kunnen volgen, wanneer zij graag de abortuspil willen kunnen verstrekken. Dat betekent dus dat huisartsen niet per definitie deze zorg hoeven verlenen als ze dit niet zien zitten, maar ze hebben die mogelijkheid wel. Iets wat gewenst is door vrouwen. ,,Ik heb onlangs nog een kennis gesproken die het heel fijn had gevonden als de abortuspil verkrijgbaar was bij de huisarts, omdat dit dan een toegankelijke manier was geweest.”

Behoefte aan mentale ondersteuning

Anouk Beniest van Stichting Samen naar de Kliniek laat weten: ,,Onze Abortusbuddy’s, die meelopen met mensen die hun zwangerschap afbreken, merken dat er vooral behoefte is aan mentale ondersteuning. Mensen die een Abortusbuddy aanvragen hebben vaak niemand in hun eigen netwerk die hen kan ondersteunen. Dit laat zien dat er nog steeds een groot taboe rust op het afbreken van een zwangerschap en volgens ons moet dit taboe worden aangepakt.”

Het eenvoudig beschikbaar maken van de abortuspil draagt bij aan de afbraak van dit taboe, denkt Samen naar de Kliniek, omdat de zwangerschap in een eerder stadium met minder lichamelijke complicaties kan worden afgebroken. ,,Of de abortuspil dan door de huisarts of de abortusarts wordt voorgeschreven maakt vanuit het perspectief van de ongewenst zwangere persoon niet zoveel uit, zolang de abortuspil maar toegankelijk en makkelijk verkrijgbaar is.”