Belangenorganisatie woedend en bedroefd na reeks antihomo-incidenten: ‘Woorden hebben gevolgen’

Lhb­ti-jongeren belaagd tijdens bijeen­komst in Eindhoven, belangenor­ga­ni­sa­tie verdenkt voetbalsup­por­ters

Een groep van zo’n twintig personen heeft zaterdagavond een pand van het COC in Eindhoven belaagd. Een vrijwilliger van het COC is geslagen en een regenboogvlag die aan de gevel hing, is eraf getrokken en geprobeerd in brand te steken. Ook riepen ze scheldwoorden als ‘kankerhomo’. Volgens de belangenorganisatie van lhbti’ers ging het om voetbalsupporters die naar de wedstrijd tussen PSV en Excelsior gingen.