Belangstelling voor coronatesten plots gestegen

Wachten

Doordat ineens veel meer mensen zich willen laten testen, kunnen ze niet altijd dezelfde dag terecht bij de teststraat in hun eigen omgeving. Ze moeten een of twee dagen langer wachten of worden doorverwezen naar een andere regio. Zo helpt een testlocatie in Brabant bij het opvangen van drukte in Zeeland, waar het virus de kop heeft opgestoken in Goes.