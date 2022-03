Belastingbende met ‘bellers’, ‘kassiers’ en ‘pinners’ troggelde 200 ondernemers miljoenen af

Steenrijke vastgoed­han­de­laar Roger Lips tot 8 maanden cel veroor­deeld, 2 maanden cel voor echtgenote

Vastgoedhandelaar Roger Lips is maandag door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot acht maanden cel. Hij kreeg de straf omdat hij informatie achterhield in een faillissement met een schuld van ruim 320 miljoen euro. Zijn echtgenote Petra van Sluisveld is veroordeeld tot twee maanden cel.

21 maart