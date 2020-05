‘Belastingdienst beloofde drie ambtelijke hoofdrolspelers geen straf toeslagenaffaire’

TV-SHOW NL NA CORONA Kelder en Derksen lijnrecht tegenover elkaar: Al die ic-verhalen, wat heeft het opgeleverd?

22:00 De vraag wat media kunnen leren van deze crisis wordt zometeen in de speciale tv-show De Toekomst van Nederland door Angela de Jong, Johan Derksen en Jort Kelder besproken. Zijn media, zeker in het begin, kritisch genoeg geweest? Was het terecht dat kritiek van Maurice de Hond, Marianne Zwagerman en Kelder zelf aanvankelijk direct werd weggehoond, terwijl inmiddels het hele land over de onderwerpen praat die zij als eerste agendeerden?