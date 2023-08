Belastingdienst deelt mee in casino-jackpot van 1,37 miljoen euro, slimme oplossing of niet

Deze bakker bakt 20.000 bolussen per dag, toch sluiten zijn filialen

Bakkerij Bliek heeft recent haar winkels in Goes en Zierikzee gesloten, maar daaruit mag volgens de broers Julius en Patrizio Bliek allerminst de conclusie worden getrokken dat het slecht gaat met het bedrijf. Integendeel. ,,We maken hier 20.000 bolussen per dag.’’