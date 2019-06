Belastingdienst werkte bewust onderzoek naar kinderopvangtoeslag tegen

‘Behoefte aan rechtszaak MH17 onder nabestaan­den is heel groot’

14 juni Nabestaanden van de MH17-ramp zijn voorzichtig positief over een mogelijke doorbraak in het strafrechtelijk onderzoek. Ze hebben grote hoop dat het Joint Investigation Team (JIT) woensdag aankondigt dat de daders bekend zijn en de weg vrij is voor vervolging.