Belastinginspecteur wil toeslagenstelsel afschaffen: “We vragen het onmogelijke van mensen”

Snels zegt in Trouw: ,,We vragen het onmogelijke van mensen, en hebben alle financiële risico’s bij de burgers neergelegd. We tasten met de toeslagen de bestaanszekerheid van mensen aan.’’ Hij geeft aan dat er “elke dag weer hele hoge terugvorderingen van toeslagen” zijn, “omdat mensen niet op tijd iets hebben doorgegeven, wat ze wel hadden moeten doen: omdat er iets is veranderd in hun inkomen of de samenstelling van het huishouden.”