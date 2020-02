‘Beledigende’ carnavalsoptocht in Vlaamse Aalst zonder problemen verlopen

Hoe twee doodnorma­le mannen als royals trouwden: ‘Zelfs Marijke Helwegen keek haar ogen uit’

14:29 In luxe en weelde trouwen als Willem-Alexander en Máxima of als Harry en Meghan: voor veel mensen slechts een droom, maar voor twee doodnormale, jonge mannen werd het toch echt werkelijkheid. Rotterdam was donderdag het decor van een spektakel dat zijn weerga niet kende, inclusief een koninklijke escort, elegante kostuums en een bonte verzameling van BN’ers. ,,Het was sprookjesachtig, liefdevol, heerlijk over de top, maar bovenal: perfect.”