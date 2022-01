Belg zag ontsnapte Kenneth B. (21) doodgeschoten worden: ‘Film blijft zich afspelen in mijn hoofd‘

Tientallen schoten werden voor zijn ogen gelost tussen politie en het slachtoffer. ,,In mijn hoofd duurde het een half uur, maar het zal hooguit vijf minuten geweest zijn”, vertelt de man. ,,De film blijft zich afspelen in mijn hoofd.” Er zijn ondertussen ook nieuwe beelden opgedoken die nagenoeg de hele schietpartij in beeld brengen.



De jonge werknemer is nog altijd onder de indruk wanneer hij vertelt over het zware schietincident van woensdagmiddag. Wie de beelden ziet kan eigenlijk ook alleen maar denken dat het om opnames voor een of andere actiefilm gaat.