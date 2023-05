Belgen eisen megastraf tegen ‘Bolle Jos’ voor smokkel van half miljard aan coke

Voor grofweg een half miljard euro aan cocaïne zou er via de Belgische bende van Jos Leijdekkers Europa zijn binnengesmokkeld. Opgelost in kleren of verstopt onder de cashewnoten. Tijdens het megaproces in Luik schitterde ‘Bolle Jos’ door afwezigheid, maar hij kreeg wel een mega-strafeis: 20 jaar cel.

‘Bolle Jos’ wordt door de Belgen gezien als de man die tussen 2017 en 2021 nauw samenwerkte met de twee vermeende leiders van de Luikse bende: de Belgen Dries L. en David C. De politie wist twee drugstransporten van de organisatie te onderscheppen: van 1,1 ton en 793 kilo. Maar volgens justitie smokkelde de bende tussen 2017 en 2021 mogelijk liefst 15.000 kilo cocaïne. Omgerekend naar de handelswaarde die tijdens de rechtszaak werd genoemd (32.000 euro per kilo) kom je uit op een totaalbedrag van bijna een half miljard.

Als het aan justitie ligt moeten de twee Belgische leiders vijftien jaar de cel in, maar de grootste strafeis klonk deze maand tegen Leijdekkers: 20 jaar cel. Toch ging het de afgelopen maanden in Luik maar zelden over de Brabander. Al twee maanden lang vindt in de Waalse stad onder zware beveiliging het megaproces plaats tegen de drugsbende. Van de liefst 37 verdachten in de zaak heeft alleen het vermeende kopstuk van de bende zijn gezicht nooit laten zien.

Leijdekkers is niet in de rechtszaal geweest en heeft niet eens de moeite genomen om zich door een advocaat te laten verdedigen. Zijn Nederlandse advocaat Guy Weski wil verder niet op de zaak reageren. Bolle Jos zit vermoedelijk ondergedoken in Turkije. Hij is al dik een jaar de meest gezochte crimineel van Nederland en staat ook op de Most Wanted-lijst van Europol. De beloning voor de gouden tip die naar hem leidt, werd in maart verhoogd tot 200.000 euro.

29 magnetrons

Tijdens de zittingen werd vooral duidelijk hoe de Luikse bende te werk zou zijn gegaan. De cocaïne was afkomstig uit Colombia en werd Europa binnengesmokkeld via de havens van Antwerpen of Rotterdam. Het zat verstopt in containers vol met watermeloenen, citroenen of cashewnoten. De drugs werden ook chemisch opgelost in kleding. Op die manier is de coke niet te zien op scans van havencontainers bij de douane en kunnen speurhonden die vaak niet detecteren.

In twee kleine dorpjes in de Ardennen, Strée en Ferrières, had de bende cokewasserijen om de drugs via een chemisch proces weer uit de kleding te halen. Daarna ging de vochtige coke in een pers om er blokken van te maken. De politie stuitte in de Belgische labs volgens het Belgische persbureau Belga op liefst 29 magnetrons die werden gebruikt om de drugs na het proces te drogen.

Volgende maand wordt duidelijk welke straffen de rechtbank Jos Leijdekkers en de rest oplegt. Maar bij een eventuele veroordeling is nog maar de vraag of hij ooit één dag van de opgelegde straf zal uitzitten. De Brabander staat internationaal gesignaleerd op verzoek van Nederland. Niet België. Mocht hij worden aangehouden, dan ligt het dus ook voor de hand dat hij aan Nederland wordt uitgeleverd. In ons land wordt Leijdekkers gelinkt aan grootschalige drugshandel, maar ook verschillende liquidaties.

