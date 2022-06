Belgen spreken van misverstand na arrestatie kunstbeurs, ‘ketting à 27 miljoen spoorloos’

De twee Belgen reden na de spraakmakende overval op de stand van een juwelier weg in een grijs voertuig met Belgisch kenteken. Zij konden op de A2 voor de Willem Alexandertunnel in zuidelijke richting aan de kant worden gezet en aangehouden.

Spraakmakende beelden

Bij de politie heeft het tweetal een ontkennende verklaring afgelegd. Of ze helemaal niet op de kunstbeurs zijn geweest, wil advocaat Van Merm bevestigen noch ontkennen. ,,Maar we hebben het filmpje gezien en we herkennen onze cliënten niet als één van de mannen die op die beelden te zien zijn. Er lijkt hier sprake van een misverstand”, zegt Van Merm, die de verdachten gisteren kreeg toegewezen. Over een tweede verhoor of een eventuele voorgeleiding is nog niets bekend.